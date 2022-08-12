Konya'da serinlemek için su kanalına giren çocuk boğuldu

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KONYA (AA) - Konya'nın Çumra ilçesinde bir çocuk serinlemek için girdiği su kanalında boğuldu.

Muhittin Çay (15), serinlemek için Çarşamba Çayı su kanalına girdikten bir süre sonra gözden kayboldu. Çay'dan uzun süre haber alamayan yakınları durumu AFAD ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucu Çay'ın cansız bedenine ulaşıldı.



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