Seydişehir'de pikapla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Ramazan Zengin (48) idaresindeki 07 ABD 909 plakalı pikap, Muradiye Kavşağı'nda Serkan Yiğit'in kullandığı N GS 1071 plakalı otomobille çarpıştı. .

Kazada yaralanan sürücü Zengin, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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