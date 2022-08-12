AK Parti Konya İl Başkanı Angı, partisinin 21. kuruluş yıl dönümünü kutladı:

KONYA (AA) - AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, partisinin kuruluşunun 21. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Angı, mesajında, 14 Ağustos 2001'in Türk siyasi ve demokrasi tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti ile Türkiye'nin geleceğine yönelik çok önemli adımların atıldığına işaret eden Angı, şunları kaydetti:

"27 Nisan 2007 muhtırası, 17-25 Aralık kumpasları ve devamında ise 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine karşı aziz milletimizin desteğiyle hiçbir zaman boyun eğmedik. Ülkemizi türlü oyunlarla geriye götürmeye çalışanlara inat ekonomi, sağlık, dış politika, enerji, tarım, ulaşım ve turizm gibi alanlardaki çalışmalarımızla dünya ülkelerine örnek olacak yeniliklere imza attık. Geride kalan 21 yıl içerisinde olduğu gibi bundan sonra da ak davanın ak kadroları olarak ilk günkü aşk ve heyecanla Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yolumuzda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştırmak için tüm gücümüzle çalışacağız."

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