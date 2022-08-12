Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Konya'da "Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri" etkinliğine katıldı

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KONYA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri" etkinliğinin açılışını yaptı.

Erbaş, Kapu Camisi'nde kılınan cuma namazı sonrasında vatandaşlar ve protokol eşliğinde tarihi Bedesten Çarşısı'nda bir süre yürüdü.

"Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri" etkinliğine katılarak dua eden Erbaş, açılışın ve etkinliğin hayırlı olmasını diledi.



Erbaş, vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

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