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KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda tekvando branşının son gününde milli sporcular 4 bronz madalya aldı.

Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs Spor Salonu'nda gerçekleşen tekvando müsabakalarında Türkiye, kadınlar ve erkeklerde ikişer bronz madalya daha kazandı.

Kadınlar 62 kiloda İkra Kayır, +73 kiloda Nafia Kuş, erkekler 74 kiloda Muhammed Emin Yıldız ve +87 kiloda Emre Kutalmış bronz madalya elde etti.

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