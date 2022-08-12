En güzel aşk sözleri ve mesajları

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Salon: Karatay Kongre ve Spor Merkezi

Hakemler: Hassan Pejdam (Katar), Nasreddin Abdelgabi (Suudi Arabistan)

Türkiye: Buket Gülübay, İlkin Aydın, Yasemin Yıldırım, Ceren Kapucu, Yaprak Erkek, Ayçin Akyol (Buse Kayacan, Melis Yılmaz, Ezgi Akyaldız, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel)

İran: Dargazani, Alikhani, Shahdehsari, Zare, Esfahani, Kadkhoda (Kiani, Khouzani, Salamathgharmalek, Saberi, Amini, Ghahremanlooei)

Setler: 25-20, 25-15, 25-17

Süre: 70 dakika (24, 23, 23)





KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda kadın voleybolunda Türkiye, A Grubu'nda ikinci maçında İran'ı 3-0 yenerek lider olarak yarı finale yükseldi.

Milli takım yarı finalde B Grubu'nun ikincisiyle 14 Ağustos Pazar günü karşılaşacak.

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