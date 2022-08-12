Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan asker baba ocağında

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mayın patlaması sonucu yaralanan Sözleşmeli Er Cengiz Yetiş, tedavisinin ardından Konya'daki baba ocağına geldi.

Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) tedavisi tamamlanan Yetiş, Ereğli ilçesindeki ailesinin yanına döndü.

Yetiş'i, ailesinin yanı sıra Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Kaymakam Elif Çakıcı, AK Parti İlçe Başkanı Zübeyir Dursun karşıladı.

Evinde dinlenmeye çekilen Yetiş, gazetecilere, Ankara'daki 17 günlük tedavisinin ardından taburcu edilip baba ocağına geri döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.

Yetiş'in annesi Gülsüm Yetiş de oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek sağ salim eve dönmesinin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.