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KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Hentbol Takımı, Kamerun'u 34-23 yenerek finale çıktı.

Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 14-10 önde tamamlayan milliler, ikinci yarıda farkı açtı ve sahadan 34-23'lük skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmadan sonra tribündeki seyircilerle büyük bir sevinç yaşayan milli takım, finalde Özbekistan-Azerbaycan maçının galibiyle yarın saat 15.00'da karşılaşacak.

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