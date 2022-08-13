Karapınar'da lavanta hasadı yapıldı

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KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde lavanta hasadı başladı.

Karapınar Kaymakamlığı ile belediye iş birliğinde Acıgöl bölgesinde 40 bin metre kare alana ekilen lavanta bahçesinde hasat yapıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Yaka, yaptığı açıklamada, kentte lavanta ekiminin önümüzdeki dönemlerde daha da gelişeceğini söyledi.

Karapınar'daki lavanta bahçesinde hasadını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Yaka, "İlk yılına rağmen gelişmiş ve kaliteli bir şekilde lavantalarımızın yağının sızdırılması ve esansının oluşturulması sağlayacağız. Buradaki projemizi, Acıgöl yamaç paraşütü, karavan park ve lavanta bahçesiyle beraber geliştirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.





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