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KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda para okçulukta milli sporcular, 9 madalya kazandı.

Saracoğlu Spor Tesisinde gerçekleşen para okçuluk müsabakalarında milli sporcular, bugünkü yarışlarda 4 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Kadınlar makaralı yay açık sınıfta Öznur Cüre, kadınlar klasik yay açık sınıfta Mervenur Eroğlu, kadınlar W1 açık sınıfta Nil Mısır, erkekler W1 açık sınıfta Yiğit Caner Aydın, Türkiye'ye altın madalyayı getiren isimler oldu.

Kadınlar W1 açık sınıfta Nil Mısır Fatma Danabaş, erkekler W1 açık sınıfta Bahattin Hekimoğlu, erkekler makaralı yay açık sınıfta Erdoğan Aygan ise gümüş madalya kazandı.

Erkekler W1 bireyselde Nihat Türkmenoğlu ile kadınlar klasik yay açık sınıfta Yağmur Şengül bronz madalya aldı.





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