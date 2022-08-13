Konya Büyükşehir Belediyesinden "Güle Oynaya Camiye Gel Projesi"

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Güle Oynaya Camiye Gel Projesi" kapsamında sabah namazında Bosna Hersek Mahallesi Yunus Emre Camisi'nde çocuklarla buluştu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Altay, projenin bu yıl da büyük bir coşkuyla devam ettiğini belirtti.

Altay, 9 ve 10 yaşlarındaki çocuklardan 28 bin kayıt aldıklarını aktararak, "Çocuklarımız camileri cıvıl cıvıl doldurdular. İnşallah 60 günde 40 gün camiye gelen çocuklarımızın bisikletlerini en kısa sürede kendilerine ulaştıracağız. Sabahın bu erken saatinde camilerimizi dolduran tüm çocuklarımızı gözlerinden öpüyorum. Konya'nın bu güzelliğini yaşatmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Çocukların kendi medeniyetlerine yakınlaşması için önemli bir çalışma yaptıklarını belirten Altay, şunları kaydetti:

"Çocuklar için aslında bu, camiye gelmek ve cemaate dahil olmak için bir başlangıç. Bu alışkanlıklarını ömür boyu sürdürmelerini temenni ediyorum. Çünkü medeniyetimizin merkezi camiler. Camilerle hem mahallede büyük bir kaynaşma oldu, komşuluk ilişkilerinin arttığına şahit olduk hem de camilerimiz cıvıl cıvıl oldu. Özellikle büyük yaştaki cemaatimizin çocuklarımıza güler yüzle davranmalarını, onlara sahip çıkmalarını, böylece çocuklarımızın camide daimi cemaat olmalarını temenni ediyorum. Hayırlı olsun inşallah."

Konya Büyükşehir Belediyesi, temmuz ve ağustosta 40 gün mahalle camisine devam eden 2012 ve 2013 doğumlu çocuklara bisiklet hediye edecek.

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