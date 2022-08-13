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İran: Homayounfarmanesh, Sarlak, Porya, Mosaferdashliboroun, Mohammad, Pazhooman (Talebikhameneh, Pourgholchi, Rahmani, Saadar, Ramezani, Faroulji)

Setler: 23-25, 22-25, 34-32, 25-21, 15-8

Süre: 135 dakika (26, 28, 39, 27, 15)





KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda voleybolda erkeklerde Türkiye, B Grubu üçüncü maçında İran'ı 3-2 yenerek yarı finale çıktı.

Ay-yıldızlı ekip yarın yarı finalde Kamerun'la saat 16.00'da karşılaşacak.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip etti. Bakan Kasapoğlu, 2-0 geriden gelerek maçı 3-2 alan milli takımı maç sonu tebrik etti.









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