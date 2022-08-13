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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

5. İslami Dayanışma Oyunları

AA

5. İslami Dayanışma Oyunları

KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türk sporcular günü 32 madalyayla tamamladı.

Türk sporcular, 12'si altın, 11'i gümüş ve 9'u bronz olmak üzere toplamda 32 madalya elde etti.

Böylece Türkiye'nin organizasyondaki madalya sayısı 60 altın, 59 gümüş ve 50 bronz olmak üzere 169'a yükseldi. Türkiye, madalya sıralamasında da liderliğini sürdürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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