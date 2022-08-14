Konya'da kamyonetin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 3 kişi öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'da kamyonetin seyir halindeki tıra çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Mustafa Samet Pullu idaresindeki 52 AAD 935 plakalı kamyonet Konya-Karaman kara yolunun 20'inci kilometresinde, Mustafa Çelik yönetimindeki 33 DNJ 26 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, kamyonet sürücüsü Pullu ile ve aynı araçtaki Afganistan uyruklu Najmuddın Rahmanoul ve Mohamad Sharıf Azizi yaşamını yitirdi.

Olay yeri incelemesinin ardından cesetler, Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda kısa süreli aksama yaşandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.