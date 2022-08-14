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Avrupa'da 12 madalya kazanan paralimpik okçular Paris için hedef büyüttü

AA

Avrupa'da 12 madalya kazanan paralimpik okçular Paris için hedef büyüttü

KONYA (AA) - SERHAT ÇETİNKAYA - Tokyo Olimpiyatları'nda, "makaralı yay karışık takım" ve "erkekler makaralı yay W" kategorilerinde, Türkiye'nin oyunlar tarihindeki ilk madalyalarını kazanan paralimpik milli okçular, Paris Olimpiyatları'nda en az iki altın madalya hedefine odaklandı.

İtalya'nın başkenti Roma'da 1-6 Ağustos'ta düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda kazandıkları 12 madalya ile 5. İslami Dayanışma Oyunları'na gelen milli sporcular, final müsabakalarında mücadele ediyor.

Şu ana kadar farklı kategoride 9 madalya kazanan sporcular, organizasyonda para okçulukta en yüksek madalya sayısına ulaşarak Konya'dan ayrılmayı hedefliyor.


- Mehmet Oruç: "Okçuluk branşında kazanılmış en yüksek madalya sayısına ulaştık"

Paralimpik Okçuluk Milli Takımı Başantrenörü Mehmet Oruç, AA muhabirine, son dönemde elde ettikleri başarılarda istikrarlı bir yükseliş olduğunu söyledi.

Tokyo'da ilkleri başarmanın gururunu yaşadıklarını belirten Oruç, şubattaki dünya şampiyonasında da rekorlara imza attıklarını dile getirdi.

Dünya şampiyonasındaki en büyük başarılarının aynı kategoride iki Türk sporcunun finale kalması olduğunu aktaran Oruç, "Sporcularımız birlikte altın ve gümüş madalya mücadelesi verdiler. Okçuluk tarihimizde kazanılmış en güzel başarılardandı. İki Türk sporcuyu finalde görmek çok gurur vericiydi. Hem takımlarda hem bireyselde dünya rekorları kırarak birçok madalya kazandık." dedi.

Ağustos başında düzenlenen Avrupa şampiyonasında da yaptıkları çalışmalar ve analizlerle büyük başarılar alacaklarına inandıklarını ve buna sporcuları da inandırdıklarını vurgulayan Oruç, şöyle konuştu:

"Roma'da en çok madalya kazanan ülkelerden biri olduk. 15 sporcuyla katıldığımız organizasyonda 12 madalya kazandık. Takım halinde ve bireyselde Avrupa ve dünya rekorunu kırdık. Bu zamana kadar okçuluk branşında kazanılmış en yüksek madalya sayısına ulaştık. Bu önümüzdeki yıllarda elde edeceğimiz başarıların bir göstergesi. Sporcularımızı buna inandırdık. Çok özenli ve disiplinli çalışıyoruz. Analizler ve bilimsel yöntemlerle çalışarak sporcuları uluslararası arenada nasıl daha yukarıya taşıyabiliriz bunun çalışmasını yapıyoruz."

Sporcuların Avrupa Şampiyonası'nın yüksek motivasyonuyla İslami Dayanışma Oyunları'na geldiğine değinen Oruç, aynı motivasyonla yarışmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Oruç, uluslararası organizasyonların olimpiyatlar için ciddi birer prova niteliğinde olduğunu kaydetti.


- Yavuz Papağan: "Ne kadar güçlü ve iddialı olduğumuzu bir kez daha kanıtladık"

Gazilik unvanı da bulunan milli sporculardan Yavuz Papağan ise en son geçen hafta Avrupa Şampiyonası’nda 3 madalya kazandığını belirterek, "Avrupa'da çok güzel bir yarışma çıkardık. Başarılı sonuçlarla ayağımızın tozuyla ülkemize geldik. Ev sahibi olarak burada da güzel başladık. Bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Tabii en büyük hedefimiz Paris Olimpiyatları. Avrupa Şampiyonası gelecek seneki kota yarışmaları için çok güzel bir prova oldu. Ülke olarak ne kadar güçlü ve iddialı olduğumuz bir kez daha kanıtladık. Paris Olimpiyatları için çok ciddi bir ekibiz. Bu yolda fazlaca kota alıp madalyalarla döneceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Para okçuluk milli takımda 9 yıldır mücadele eden Merve Nur Eroğlu da, Avrupa ve dünya şampiyonalarında elde ettiği başarıları olimpiyat madalyasıyla taçlandırmayı istediğini söyledi.

Merve Nur, İslami Dayanışma Oyunları'nın olimpiyatlar için çok iyi olduğunu vurgulayarak, "Çok güzel bir organizasyon. Açılış seremonisinde çok mutlu oldum, onurlandım. Burada olmaktan çok mutluyum. İnşallah güzel sonuçlarla döneceğiz. Paris Olimpiyatları'nda da bayrağımızı dalgalandırmak için bütün mücadelemi vereceğim." diye konuştu.

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