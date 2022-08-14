Konya'da direk çukuruna düşen yavru köpekler kurtarıldı

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde açılan elektrik direği çukuruna düşen iki yavru köpek belediye görevlisi tarafından kurtarıldı.

Bayavşar Mahallesi'nde yeri değiştirilmek istenen elektrik direği için görevliler yol kenarına yaklaşık 1,5 metre derinliğinde çukur açtı.



Çukura düşen iki köpek yavrusunun seslerini duyan vatandaşlar, durumu belediye yetkililerine haber verdi.



Bir belediye görevlisi çukura girerek, köpekleri çıkardı.



Yavru köpeklere su ve yiyecek verildi.





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