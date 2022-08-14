Konya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında otomobilinde uyuşturucu bulunan bir kişi gözaltına alındı.



Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, F.U. idaresindeki otomobili ilçe girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.

F.U, gözaltına alındı.

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