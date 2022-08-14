Konya'da atıklar organik gübreye dönüşüyor

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KONYA (AA) - Konya'da Selçuklu Belediyesi, belediyecilik faaliyetleri kapsamında kalan atıklardan organik gübre elde ederek ekonomiye katkı sağlıyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yaptığı yazılı açıklamada, pazar yerlerinde kalan atıkların yanı sıra, çim biçme ve ağaç budama işlemlerinin ardından kalan atıklar toplandığını, yapılan işlemlerin ardından üretilen kompostlardan organik gübre elde edildiğini belirtildi.



Park Bahçeler Müdürlüğünün parklardan topladığı bitki atıkları ile sebze halinden ve pazar yerlerinden toplanan sebze ve meyve atıklarının belediye tarafından oluşturulan kompost merkezlerinde gübreye dönüştürüldüğünü ifade eden Pekyatırmacı, şunları kaydetti:



"Yaptığımız faaliyet ile bu konuda önemli bir işe öncülük ediyoruz. Kompost ile toprağın bitkiyi beslemesini sağlayan mikroorganizmayı zenginleştirmiş oluyoruz. Böylece toprağın verimini ve su tutma kapasitesini artırıyoruz. Hedefimiz önümüzdeki süreçte bütün konutlarımızdan üretilen organik atıkları doğru bir şekilde kompost ünitelerine ulaştırmak ve bunları gübreye dönüştürerek doğaya kazandırmak."

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