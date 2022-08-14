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KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda para masa tenisi branşında milli sporcular günü 4'ü altın olmak üzere 7 madalyayla tamamladı.

TÜYAP Fuar Merkezi'nde gerçekleşen para masa tenisi müsabakalarında milli sporcular 4 altın, 2 gümüş ve bir bronz madalya aldı.

Erkekler Sınıf 4 ve Sınıf 5'te finalleri Türk sporcular oynadı. Sınıf 4'te iki paralimpik madalyalı sporcu Abdullah Öztürk ile Nesim Turan finalde karşı karşıya geldi. Son ana kadar çekişmeli geçen maçı 3-2 kazanan Nesim Turan altın madalya alırken, Abdullah Öztürk gümüş madalyada kaldı.

Sınıf 5'te Ali Öztürk ise bir diğer milli sporcu Hamza Çalışkan'ı 3-1 yendi ve altın madalya aldı. Hamza ise gümüş madalya elde etti.





- Kadınlarda 2 altın bir bronz

Kadınlarda ise Sınıf 9'da Neslihan Kavas, Tacikistan'tan Ekaterina Ishchenko'yu 3-0 mağlup ederek altın madalyaya uzandı.



Sınıf 10'da kürsüde iki Türk sporcu yer aldı. Merve Cansu Demir finalde Azerbaycan'dan Dinara Suncheleyeva'yı 3-0 yenerek altın madalya alırken, aynı kategoride Ümran Ertiş ise bronz madalya kazandı.

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