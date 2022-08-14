Salon: Karatay Kongre ve Spor Merkezi
Hakemler: Hassan Pejdam (Katar), Abdalbgi Nasreldin (Suudi Arabistan)
Kamerun: Awal, Derrick, Christophe, Kony, Elie, Arthur (Brandon, Vanel, Arnaud, Adam, Vanel, Ivan)
Türkiye: İzzet Ünver, Yunus Emre Tayaz, Kaan Gürbüz, Mehmet Hacıoğlu, Ahmet Tümer, Orçun Ergün (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Cafer Kirkit, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, İzzet Alp Akkuş)
Setler: 25-23, 25-18, 22-25, 25-20
Süre: 112 dakika (26, 28, 26, 32)
KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda erkek voleybolunda Türkiye, yarı finalde Kamerun'a 3-1 yenildi.
Kamerun finalde İran'la oynama hakkı elde ederken, ay-yıldızlı ekip Azerbaycan'la bronz madalya maçına çıkacak. Final ve üçüncülük maçları yarın oynanacak.