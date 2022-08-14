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KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 23 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, yarı finalde Azerbaycan'ı 1-0 yenerek finale yükseldi.

Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadı'nda oynanan karşılaşmada Türkiye, ilk yarıyı 43. dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın golüyle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda skoru koruyan ay-yıldızlı ekip adını finale yazdırdı.

23 Yaş Altı Futbol Takımı, finalde 16 Ağustos Salı günü Suudi Arabistan'la karşılaşacak.









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