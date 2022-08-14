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Salon: Karatay Kongre ve Spor Merkezi

Hakemler: Zülfügarov Eldar (Azerbaycan), Hasan Pejdam (Katar)

Türkiye: Buket Gülübay, İlkin Aydın, Yasemin Yıldırım, Ceren Kapucu, Yaprak Erkek, Ayçin Akyol (Melis Yılmaz, Buse Kayacan, Emine Arıcı, Buket Gülübay, Yasemin Özel, İdil Naz Kanbur)

Kamerun: Juliana, Flore, Emelda, Leopoldine, Brandy, Arielle (Reine, Grace, Blamdaei)

Setler: 25-14, 25-13, 25-11

Süre: 61 dakika (18, 22, 21)





KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda kadın voleybolunda Türkiye, yarı finalde Kamerun'u 3-0 yenerek finale yükseldi.

Milli takım finalde yarın İran'la altın madalya mücadelesi verecek.

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