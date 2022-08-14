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KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda eskrimde mücadele eden Türk sporcular, günü 2 madalya ile tamamladı.

Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda, milli sporcular 1 altın, 1 gümüş madalya sahibi oldu.

Kılıç tek kadınlar finalinde Türkiye'yi temsil eden Iryna Shchukla altın madalya kazandı.

Türkiye adına flöre tek erkekler finalinde mücadele eden Martino Minuto ise gümüş madalyaya ulaştı.

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