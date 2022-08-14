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KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türk sporcular günü 40 madalyayla tamamladı.

Türk sporcular, 19'u altın, 14'ü gümüş ve 7'si bronz olmak üzere toplamda 40 madalya elde etti.

Böylece Türkiye'nin organizasyondaki madalya sayısı 79 altın, 73 gümüş ve 57 bronz olmak üzere 209'a yükseldi. Türkiye, madalya sıralamasında da liderliğini sürdürdü.





- Madalya rekoru





Türkiye, İslami Dayanışma Oyunları'ndaki madalya rekorunu oyunlar devam ederken kırmayı başardı.

Oyunların bitmesine 4 gün kala yeni rekor 209 madalya olarak gerçekleşti. Daha önce en fazla madalyasını 2017 Azerbaycan'da kazanan Türkiye, Bakü'de 195 madalya elde etmişti.

Türkiye, altın madalyada da rekorunu kırdı. Milli sporcular şu ana dek 79 altın alırken, Bakü'deki 71 altın madalyayı geride bıraktı.









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