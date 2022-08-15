Konya'da otomobille 3 tekerlekli motorun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Özcan Sunar idaresindeki 42 ADT 180 plakalı otomobil, Seyitharun Bulvarı Otogar Kavşağında Ramazan Aksu idaresindeki üç tekerli dolmuşla çarpıştı.

Kazada Ramazan Aksu ile eşi Ümmühan Aksu yaralandı. Yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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