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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

AA

Konya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu madde ticaret ve kullanımının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü Analiz Büro Amirliği ile Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliğince yapılan çalışmada, Z.K. isimli şüphelinin kullandığı araçta arama yapıldı.

Aramada boya kutusuna zulalanmış 1056 gram skunk ele geçirildi.

Z.K. gözaltına alındı.

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