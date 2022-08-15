Denemek için başladığı voleybolda, milli takımın vazgeçilmezlerinden oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denemek için başladığı voleybolda, milli takımın vazgeçilmezlerinden oldu

AA

Denemek için başladığı voleybolda, milli takımın vazgeçilmezlerinden oldu

KONYA (AA) - HAVVA DEREAĞZI - A Milli Erkek Voleybol Takımı kaptanı İzzet Ünver, kadınlara daha uygun olduğunu düşündüğü için başlamak istemediği voleybolda, 16 yıldır başarıdan başarıya koşuyor.

Spor hayatına basketbolla başlamak isteyen Ünver, ortaokuldayken bir voleybol takımına oyuncu seçmeleri için gelen grup tarafından fark edilerek, takıma seçildi. İzzet Ünver, spor hayatına basketbolla devam etmeyi istediği için kararsızlık yaşadı.

Çevresinin de tavsiyesiyle voleybolu da denemek isteyen Ünver, takımdaki yerini alarak, mücadele vermeye başladı. Zamanla voleybolu seven Ünver, profesyonel olarak yıllardır başarılarının üzerine yenilerini ekliyor.


- "Bir gün denemek istedim ve o günden beri voleybol oynuyorum"

Fenerbahçe HDI Sigorta Takımı oyuncusu İzzet Ünver, AA muhabirine, ön yargısını yıkarak, voleybola adım attığı günden bu yana hep en iyisi için mücadele verdiğini söyledi.

Ünver, 16 yıl önce başladığı voleybolda zaman zaman zorluklar yaşasa da pes etmediğini belirterek, "Ortaokulda bir yerel takımın seçmesi vardı. Basketbol oynarken beni tercih ederek, voleybola çağırdılar. İlk bir ay kadın sporu diye gitmemiştim. Bir gün denemek istedim ve o günden beri voleybol oynuyorum." diye konuştu.

Elde ettiği başarıları, en zor zamanlarda bile mücadele vermeyi bırakmadığı için kazandığını vurgulayan Ünver, "Hastalıklar, sakatlıklar gibi zor zamanlar atlattık. Bu aşamaya gelmemdeki en büyük etken hiçbir zaman bırakmamam, hep savaşmam oldu'' ifadesini kullandı.


- "Terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz"

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı erkek voleybolunun en iyisi olarak temsil etmek istediklerini anlatan İzzet Ünver, hedeflerinin her zaman yeni başarılar kazanmak olduğuna, bu bağlamda maçlara en iyi şekilde hazırlandıklarına dile getirdi.

Arkadaşlarına ve genç kardeşlerine birlikte hareket etmeyi, en azından bir bütün olarak hareket etmeyi aşılamak ve öğretmek için çabaladığını aktaran Ünver, "Bir kaptan olarak en büyük görevim bu. Sahadayken hem bu armanın hem bu bayrağın altında o duyguları yansıtmak. Hani 'terimizin son damlasına, enerjimizin son saniyesine kadar mücadele vereceğiz' diyoruz ya, onu sahada yansıtmak benim öncelikle en büyük hedefim. Bu takıma da geçecektir diye düşünüyorum. Bu benim kişisel olarak en büyük hedeflerimden biri."

Ünver, aralarında kardeşinin de bulunduğu birçok aile üyesinin kendisinden etkilenerek, spora yöneldiğini, bu durumun mutluluk verici olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da hafif ticari araç ağaca çarptı, 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da hafif ticari araç ağaca çarptı, 5 kişi ...
Konya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Konya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına ...
Konya'da otomobille 3 tekerlekli motorun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da otomobille 3 tekerlekli motorun çarpışması ...
5. İslami Dayanışma Oyunları
YEREL HABERLER 5. İslami Dayanışma Oyunları
5. İslami Dayanışma Oyunları
YEREL HABERLER 5. İslami Dayanışma Oyunları
5. İslami Dayanışma Oyunları
YEREL HABERLER 5. İslami Dayanışma Oyunları
5. İslami Dayanışma Oyunları
YEREL HABERLER 5. İslami Dayanışma Oyunları
Konya'da sulama kanalına düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da sulama kanalına düşen otomobildeki 1 kişi ...
Babasının öldüğü kazada minik Uras Ege'ye çikolata verip, sakinleştirmeye çalıştılar
YEREL HABERLER Babasının öldüğü kazada minik Uras Ege'ye çikolata ...
5. İslami Dayanışma Oyunları
YEREL HABERLER 5. İslami Dayanışma Oyunları
5. İslami Dayanışma Oyunları
YEREL HABERLER 5. İslami Dayanışma Oyunları
5. İslami Dayanışma Oyunları
YEREL HABERLER 5. İslami Dayanışma Oyunları
5. İslami Dayanışma Oyunları
YEREL HABERLER 5. İslami Dayanışma Oyunları
5. İslami Dayanışma Oyunları
YEREL HABERLER 5. İslami Dayanışma Oyunları
Bakan Kasapoğlu, Voleybol Milli Takımı'nın maçını izledi
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu, Voleybol Milli Takımı'nın maçını ...
İslami Dayanışma Oyunları'nda cimnastiğe Türkiye damgası
YEREL HABERLER İslami Dayanışma Oyunları'nda cimnastiğe Türkiye ...
5. İslami Dayanışma Oyunları
YEREL HABERLER 5. İslami Dayanışma Oyunları
Avusturya plakalı otomobil, 3 araca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
YEREL HABERLER Avusturya plakalı otomobil, 3 araca çarptı: 1 ölü, 6 ...
5. İslami Dayanışma Oyunları
YEREL HABERLER 5. İslami Dayanışma Oyunları
Konya'da atıklar organik gübreye dönüşüyor
YEREL HABERLER Konya'da atıklar organik gübreye dönüşüyor
3 kişinin öldüğü kazada ehliyetsiz sürücü, takip mesafesini korumamış
YEREL HABERLER 3 kişinin öldüğü kazada ehliyetsiz sürücü, takip ...
5. İslami Dayanışma Oyunları
YEREL HABERLER 5. İslami Dayanışma Oyunları
(ÖZEL) Emin Müftüoğlu: Olimpik veledrom Türk bisikleti için mihenk taşı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Emin Müftüoğlu: Olimpik veledrom Türk ...
Konya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Konya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.