Konya'da hafif ticari araç ağaca çarptı, 5 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde yol kenarındaki ağaca çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.



Süleyman Sırrı G. idaresindeki 42 SG 360 plakalı hafif ticari araç, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



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