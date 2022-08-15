Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bilgehaneler'den aşure etkinliği

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesinin öğrencilere yönelik faaliyetlerinden Bilgehaneler, aşure geleneğinin sürdürülmesi için merkezde ve ilçelerde on binlerce vatandaşa aşure ikramında bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Bilgehaneler'de ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik yaz kurslarının 26 Haziran'dan devam ettiği belirtildi.

Bilgehaneler'de Konyalı çocukların milli ve manevi yönden gelişmesi için yaz döneminde çeşitli etkinlikler düzenlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İslam inancında önemli bir yere sahip Muharrem ayı içinde bulunan aşure geleneğini sürdürmek ve yaşatmak için Bilgehaneler'in merkezdeki ve ilçelerdeki şubelerinde eğitim alan öğrenciler aşure etkinliklerine katıldı. Öğrenciler, hazırlanan aşureleri vatandaşlara ikram etti. Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Atabey Gençlik Projesi çatısı altında şehrin çocuklarına hizmet veren Bilgehaneler, 4. sınıftan 8. sınıfa kadar öğrencilere milli-manevi eğitimler, ders destek programları, atölye ve etkinlikler düzenliyor. Ayrıca 4. sınıflara hafızlık hazırlık programı ve 8. sınıflara LGS hazırlık programı ile de öğrencileri geleceğe hazırlıyor."

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