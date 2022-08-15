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KONYA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İran Spor ve Gençlik Bakanı Seyed Hamid Sajjadi’yle Konya’daki 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda sporcu köyünü ziyaret etti.

Kasapoğlu ile Sajjadi, Türk ve İranlı sporcularla bir araya geldi. Bakanlar, sporcularla yakından ilgilenirken birlikte yemek yediler.

Bakan Kasapoğlu ile Seyed Hamid Sajjadi, daha sonra Gökmen Spor Kulübü Derneğinin özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin istihdamı için açtığı merkezi de ziyaret ettiler.

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