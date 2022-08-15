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KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda geleneksel okçulukta mücadele eden Türk sporcular günü 3 madalyayla tamamladı.

Saraçoğlu Spor Merkezi'nde gerçekleşen müsabakalarda, kadınlar puta atışları finalinde iki Türk sporcu mücadele etti.



Aysun Demirci, müsabakayı 7-4 kazanarak altın, Sena Keçeci ise gümüş madalya kazandı.

Erkekler puta atışlarında ise Oğuz Okçu, bronz madalyanın sahibi oldu.

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