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KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, yüzmede günü 12 madalyayla tamamladı.

Konya Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki yarışlarda Türk yüzücüler 7 altın, 5 gümüş madalya elde etti.

Kadınlar bin 500 metrede Merve Tuncel 16.27.63'lük zamanıyla oyunlar rekoru kırarak altın madalya, aynı stilde Deniz Ertan gümüş madalya aldı.

Kadınlar 200 metre kelebekte ilk 2 sıra Türk sporcuların oldu. Defne Taçyıldız altın, Nida Eliz Üstündağ ise gümüş madalya elde etti. 100 metre serbest stilde de İlknur Nihan Çakıcı altın madalyaya uzandı.

Kadınlar 200 metre sırtüstünde de zirvede iki Türk sporcu yer aldı. Ekaterina Avramova 2.12.44'lük derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın, Sudem Denizli ise gümüş madalya kazandı.

Erkekler 50 metre Hüseyin Emre Sakcı, 100 metre sırtüstünde Berke Saka altın, Mert Ali Satar gümüş madalyanın sahibi oldu.

Efe Turan, Yiğit Aslan, Batuhan Filiz ve Baturalp Ünlü'den oluşan milli takım, 4x200 metre serbestte 7.26.03'le oyunlar rekoru kırarak altın madalya elde etti.

Erkekler 400 metre bireysel karışık finalinde ise Kaan Korkmaz, gümüş madalya aldı.

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