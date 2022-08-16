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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan 5. İslami Dayanışma Oyunları değerlendirmesi:

AA

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan 5. İslami Dayanışma Oyunları değerlendirmesi:

KONYA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda hem ev sahipliği hem de sportif başarı açısından çok iyi organizasyon geçirdiklerini söyledi.

Konya Gençlik Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Bakan Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve 2022 Akdeniz Oyunları'nın ardından 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türk sporcularının başarılarının devam ettiğini dile getirdi.

Çok büyük bir organizasyonu başarıyla sürdürdüklerini anlatan Kasapoğlu, "İslami dünyayı büyük yatırımla bir araya getiren bir ev sahipliği yapıyoruz. Konya hoşgörü, Mevlana şehri. Dünyanın yaşadığı zor süreçte Müslüman dünyayı, ümmeti bir araya getiren bir etkinlik. Bu da Türkiye'mize ve sembol şehirlerimizden Konya'ya bu nasip oldu. Bu anlamlı organizasyonun çıtasını çok ama çok yukarıya taşıdığımızı sevinçle ifade ediyorum." dedi.

Bakan Kasapoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı çatısında üye ülkelerinin katıldığı bir organizasyon olduğunu hatırlatarak, "Bu anlamlı birliktelikte bu yıl en yüksek katılımlı organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Daha önce bu kadar yoğun katılımla bir araya gelinen bir organizasyon olmadı. 2022 yılının en kapsamlı, en büyük spor organizasyonu. 2 günlük bir süreç var, onu da el birliğiyle büyük coşkuyla tamamlayacağız." diye konuştu.

Katkısı olan herkese teşekkür eden Kasapoğlu, sporcuların aldığı başarılara da vurgu yaparak "Açılış törenindeki güzel tablo bizler için ayrı bir güzellikti. Her bir ülkenin değerli sporcuları Konyalı hemşerilerimizce gönülden alkışlandı. Bu vesileyle tüm Konyalı hemşerilerimize, gönül zenginlikleri için teşekkür ediyorum. Sahada pek çok başarı var. Rekor madalyalar var. Türk spor tarihinin en başarılı çoklu branş organizasyonu tablosu var. Toplam 238 madalyamız var şu ana kadar. Daha önce Bakü'de 197 madalyamız vardı. Daha 3 gün kala bunu geçtik. Şu ana kadar aldığımız 238 madalya aynı zaman İslami Dayanışma Oyunları tarihinde de bir ülkenin aldığı en çok madalya sayısı. Sadece Türkiye olarak kendi rekorumuzu geçmedik, oyunlar tarihinin en başarılı ülkesi olduk. Bizden sonraki 3 ülkenin toplam madalya sayısını bile geçtik. Bundan sonra oyunlar tarihinde her bir ülke bizim rekorumuzu kırmaya çalışacak."


- "21 yıllık bir sürecin başarı hikayesi"

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin 21 yılda büyük bir spor devrimine imza attığını vurguladı.

Yaşanan bir başarı hikayesi olduğunu anlatan Kasapoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin 21 yıllık sürecinde bir başarı hikayesi var. Bir devrim var. O devrimlerden birisi spor devrimi, gençlik ve spor anlamındaki politikalar var. Cumhurbaşkanımızın engin vizyonu ve güçlü liderliğiyle ortaya koyulan bir başarı. 21 yıldan beri ilmek ilmek örülen başarı hikayesi var. Tesis devrimi, spor devrimi en önemli etkenlerinden birisi. Türkiye'nin her bir tarafında, köylere kadar tesislerimizin izlerini, hizmet siyasetini görüyorsunuz. Konya'da da bu süreçte tesisler inşa ettik. Yeni açtığımız veledrom Türkiye'nin ilk, dünyanın en iyi veledromlarından birisi. Bisiklette de başarı çok yakın, buna inanıyorum. Veledromumuzda nice yıldızları, şampiyonları çıkaracağız. Olimpik havuzumuzdaki maçları gururla izliyorum. Madalyaları gördükçe, pandeminin zorluklarına rağmen inşa ettiğimiz havuzumuz açılışı yapılır yapılmaz evlatlarımızın, gençlerimizin başarıları bizler gururlandırdı. En güzel heyecan, bu işin sonucunu görme. Atletizm tesisimiz ortada. Bir spor vadisi inşa ettik. Diğer tesislerin modernizasyonu... Karatay Spor ve Kongre Merkez çok özel eser. Yerel yöneticilerin de başarısını göstermek adına önemli bir gösterge. Türkiye'nin 21 yıllık başarı hikayesi Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde gerçekleştirdiği devrimlerin birer göstergesi bunlar."


- "Tüm branşlarda madalyalara talibiz"

Bakanlık yurtlarının kalitesini oyunlarda gördüklerini vurgulayan Kasapoğlu, "Oyunlar Köyü'ndeydim dün Sayın İran Spor ve Gençlik Bakanıyla birlikte. Oranın ayrı bir özelliği var. Bu çapta bir organizasyona ev sahipliği yapan bir yurt sistemimiz var. Başarı hikayemizin önemli yönlerinden birisi yurtlarımız. Konya en yüksek yurt kapasitesi olan illerimizden birisi. Misafirlerimiz hayran kaldı. Yeni sezona da yurtlarımızı dolu dolu hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, Konya'ya gelen devlet adamlarının ve sporcuların çok mutlu olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye bundan 20 yıl önce temsilci dahi bulamadığı branşlarda artık madalyalara talip. Sporcular, devlet adamları Konya'yı tanıdı, Konya insanıyla tanıştılar. Zaman zaman Konya'da halkımızla bir araya geliyoruz. Onların mutluluğunu görüyoruz. 2000'den fazla genç gönüllülerimiz bu organizasyonun olmazsa olmazı. Bu güzelliği ne kadar fazla insana aktarırsak o kadar hayırlı bir misyonu ifade etmiş olacağız. Açılış töreninde başka bir tablo da beni duygulandırdı. Türkiye'ye sıra geldiğinde stadın coşkusu. Stadın bir ucundan diğer ucunu Türk kafilesi vardı. Türkiye'deki spor devriminin ulaştığı noktadır. Boşuna spor devrimi demiyoruz. Hiçbir engele, hiçbir yanlışa, hiçbir kötü niyete aldırış etmeden yolumuza devam edeceğiz."


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