Yunak'ta sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı

Kulak ağrısı neden olur, nasıl geçer?

KONYA (AA) - Yunak'ta yoğun mesai harcanan sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı.



Yunak Belediye Başkanı Ali Konak, Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yürütülen Yunak merkez ve Yavaşlı Mahallesi yolundaki sıcak asfalt çalışmalarını inceledi.



Konak, Yunak Belediyesi Fen İşleri Ekip Amiri Ekrem Karataş'tan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.



İlçe merkezi ve mahallelerde yoğun bir asfalt sezonu geçirdiklerini belirten Konak, "İlçemizdeki birçok nokta geçmiş yıllarda ciddi sıkıntısı olan yerlerdi. Allah'a çok şükür bu çalışmalarımızla halkımızı ulaşım anlamında rahatlatmış olmayı ümit ediyoruz. Ayrıca sıcak asfalt konusunda ilçemize vermiş olduğu katkılarından dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay’a hemşehrilerim ve şahsım adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.