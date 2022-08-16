Konyalı Kore gazisi hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konyalı Kore gazisi Mustafa Usta, 92 vefat etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Beyşehir Temsilcisi Mehmet Gümüşkan, Usta'nın vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Gümüşkan, mesajında "Bir çınarımız daha aramızdan ayrıldı. Fasıllarlı Kore gazimiz Mustafa Usta, bugün İzmir'de Hakka yürümüştür." ifadesini kulandı.

Usta'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileyen Gümüşkan, Usta'nın yarın Beyşehir'de Merkez Çarşı Camisinde kılınacak namazın ardından askeri törenle Fasıllar Mahallesinde defnedileceğini belirtti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.