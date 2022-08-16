En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda atıcılık skeet karışık takım yarışlarında skeet milli takımı, bronz madalya aldı.

Konya Saraçoğlu Atış Poligonu'nda gerçekleşen müsabakalarda, atıcılık skeet karışık takım mücadelesinde milli sporcular Nur Banu Balkancı ve Mustafa Serhat Şahin ikilisi bronz madalya kazandı.

Nur Banu ve Mustafa çifti, Katar'dan Reem Al Sharshani ile Masoud Saleh Al Athba ikilisini 6-4 yenip bronz madalya elde etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.