En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda eskrimde milli sporcular günü 3 madalyayla tamamladı.

Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs Spor Salonu'nda gerçekleşen eskrim müsabakalarında milli eskrimciler 2 altın, 1 gümüş madalya elde etti.

Kadınlar epede Aleyna Ertürk, erkekler kılıçta ise Enver Yıldırım altın madalya kazandı.

Erkeklerde Alp Eyüpoğlu, Martino Minuto, Mustafa Burak Çufadar ve Utku Özyalçın'dan oluşan milli takım flörede gümüş madalya elde etti.

Oyunlarda eskrim müsabakaları yarın sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.