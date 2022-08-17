Beyşehir'den kısa kısa

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde din görevlilerine aile içi şiddet konusunda eğitim semineri verildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından İlçe Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere, ilçede görev yapan din görevlileri ile müftülük personeli katıldı.

Psikolog Deniz Akça tarafından verilen seminerde, ailelerin korunması noktasında kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemine dikkati çekildi.

Akça, seminerde katılımcıların sorularını yanıtladı.



​​​​​​​- Beyşehir Huğlu'da taşkın koruma çalışmaları

Huğlu Mahallesi'nde DSİ 4.Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen taşkın koruma çalışmalarında sona doğru gelindiği bildirildi.

DSİ 4.Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Küçük Sanayi alanını ve tarım arazilerini olası taşkın riskine karşı korumak için ele alınan iş kapsamında, 1 adet tersip bendi, 400 metre uzunluğunda beton kanal imalatı ve 4 adet menfez imalatı tamamlanmıştır. Proje çerçevesinde korkuluk, çevre düzenlemesi ve tel çit işleri devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

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