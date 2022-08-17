Ambulans helikopter beyin kanaması geçiren hasta için havalandı

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KONYA (AA) - Seydişehir'de beyin kanaması geçiren hasta, ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi.



Seydişehir Alaylar 1 Mahallesi 152166 sokakta bulunan evinde ikamet eden baş ağrısı şikayetiyle Seydişehir Devlet Hastanesine gelen Mustafa Gözetici'nin (88) hastanede yapılan kontrolde beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı.

Durumu kritik olan hasta için hava ambulansı talep edildi. Gözetici, ilçedeki Eti Alüminyum A.Ş'nin bahçesine inen hava ambulansına taşındı.

Hasta, Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.





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