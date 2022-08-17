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KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda judo branşının son gününde milli sporcular 2 madalya kazandı.

Konya Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda Judo Kadın Milli Takımı, finalde Kamerun'u mağlup ederek altın madalya aldı.

Judo Erkek Milli Takımı ise finalde Azerbaycan'a 3-2 kaybetti ve gümüş madalyada kaldı.

Oyunlarda Türkiye judo branşını 7'si altın, 3'ü gümüş, 8'i bronz olmak üzere toplam 18 madalya elde etti.

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