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KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 3x3 Kadın Basketbol Milli Takımı, Özbekistan'ı 14-10 yenerek bronz madalya elde etti.

Karatay Kongre ve Spor Merkezi'nin dış sahalarında gerçekleşen 3x3 basketbolda kadın milliler günün ilk maçında yarı finalde Mali'ye 16-11 kaybetti.

Üçüncülük maçı için sahaya çıkan ay-yıldızlı ekip, son anları büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Özbekistan'ı 14-10 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Karşılaşmadan sonra büyük bir coşku yaşayan milli basketbolcular, mutluluklarını maçı izleyen Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'yla paylaştı.





- Bakan Kasapoğlu yalnız bırakmadı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bronz madalya maçında milli takımı yalnız bırakmadı.

Maçı tribünden izleyen Kasapoğlu, ay-yıldızlı ekibe destek oldu. Bakan Kasapoğlu'na TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu eşlik etti.





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