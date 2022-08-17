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KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda artistik cimnastikte milli sporcular 3 madalya elde etti.

Konya Olimpik Veledromu'nda gerçekleşen müsabakalarda milli sporcular 2 altın, 1 bronz madalya aldı.

Kadınlar bireysel genel tasnifte 49.000 puanla Bengisu Yıldız altın madalya kazandı. Bengisu Yıldız, Bilge Tarhan ve Sevgi Seda Kayışoğlu'ndan oluşan Artistik Cimnastik Kadın Milli Takımı da altın madalyayla günü kapattı.

Sevgi Seda Kayışoğlu ise kadınlar bireysel genel tasnifte 48.300 puanla bronz madalya kazandı.

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