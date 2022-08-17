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KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda kick boksta milli sporcular günü 6 madalyayla kapattı.

Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda milli sporcular 5 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

Kadınlar low kick 56 kiloda Feyzanur Azizoğlu altın madalya elde etti.

Erkeklerde de low kick kategorisinde 54 kiloda Bilal Duran, 60 kiloda Ali Ataberk Gürbüzcan, 71 kiloda Aydın Aslan ile full contact 67 kiloda Muhammed Süleyman Gülle altın madalya aldı.

Erkekler low kick 91 kiloda ise Kadir Yıldırım, gümüş madalyanın sahibi oldu.

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