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KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda karatede milli sporcular 4 madalya aldı.

Karatay Kongre ve Spor Merkezi'nde düzenlenen karate müsabakalarında Türk sporcular 2 altın, 2 bronz madalya kazandı.

Erkekler bireysel katada Ali Sofuoğlu, kadınlar kumite 55 kiloda ise Tuba Yakan altın madalya elde etti.

Kadınlar kumite 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu ile kata takımda Damla Pelit, Damla Su Türemen ve Zehra Kaya'dan oluşan ay-yıldızlı ekip bronz madalyaya uzandı.

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