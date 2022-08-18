Konya'da sokakta yeni doğmuş bebek bulundu

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KONYA (AA) - Konya'da bir sokakta bulunan yeni doğmuş kız bebek, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Defne Sokak'ta terk edilmiş bebek bulunduğu ihbarını alan polis ve sağlık ekipleri olay yerine gitti.

Yeni doğduğu belirlenen bebek, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

İlk muayenesinde 2 kilogram 450 gram ağırlığında olduğu belirlenen kız bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, bebeği bırakan kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.

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