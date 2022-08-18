Biri ablasından diğeri dinlediği şarkıdan etkilenen Bosnalı genç kızlar Türkçe öğrendi

KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Bosna Hersek'te yaşayan üniversite öğrencisi iki genç kız, sonradan öğrendikleri Türkçe ile biri öğretmenlik yapıyor, diğeri haber sunuyor.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ve Saraybosna Eğitim Müşavirliği iş birliğinde yürütülen Türkçe yaz okulu projesinde, Bosna Hersek'te Türkoloji bölümünde okuyan 30 öğrenci, dilde pratik yapmak için Konya'ya geldi.

NEÜ'de 15 gün süren programla teorik ve pratik dil eğitimi alan Bosnalı öğrenciler, kentteki tarihi ve turistik mekanları gezerek Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.

- "Her şey ablamı kıskanarak başladı"

Bosna Hersek'teki bir medya şirketinde Türkçe haber sunan öğrencilerden 21 yaşındaki Zerina Omerbasic, İstanbul'da doğduğunu, 2,5 yaşına kadar Türkiye'de ailesiyle yaşadığını söyledi.

Bosna Hersek'e yerleştiklerinde ablasının 7 yaşında olduğunu anlatan Omerbasic, şöyle konuştu:

"Her şey ablamı kıskanarak başladı. Çünkü o Türkçeyi çok güzel konuşuyordu. Babamla markete, sokağa gidiyorlardı. Ben de gün boyu Türk televizyonlarında programlar izleyerek, Türkçe konuşmaya başladım. Onların karşısına çıktım ve Türkçe, 'Ben de sizinle markete gitmek istiyorum' dedim. Çok şaşırdıklarını hatırlıyorum. Sonrasında yazmayı ve konuşmayı öğrendim. Bu nedenle de üniversitede Türkoloji bölümünü seçtim. Bunu anlattığımda şaşırıyorlar ve komik geliyor. Kıskançlık ve inadın nasıl böyle bir şeye yol açtığını düşününce şaşırıyorlar. Bir şeyi çok istediğinizde denemeniz lazım. Ben Türkçe öğrenmeyi denedim ve başardım. Haberleri Boşnakça ve İngilizceden Türkçeye çeviriyorum ve sunuyorum. Bu işin de Türkçeme katkısı çok oldu ve beni Türkçeye yakınlaştırdı."

Omerbasic, Türk dizi ve filmlerinin dil öğrenmesinde büyük katkı sağladığına işaret ederek, "Okuma ve yazmada biraz zorlandım. Alfabe farklı geliyordu. Konuşmada zorlanmadım." dedi.

- Öğretmenlik hayalini Türkçe ile gerçekleştirdi

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Türkoloji Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Adina Kahriman da Türkçe ile 12 yaşında tanıştığını söyledi.

Türkçenin çocukluğunda ülkesinde çok yaygın olmadığına dikkati çeken Kahriman, şunları kaydetti:

"Televizyonda Türkçe dizideki bir şarkı farklı ve çok hoş geldi. Türkçeyi öğrenmek istedim ama fırsatım yoktu. Birkaç ay sonra okulumuza Yunus Emre Enstitüsü'nden gelen teklifle onlarla birlikte dili öğrenmeye başladım. Lisede Türkçe dersleri yoktu, kendi çalışmamla ilerletmeye devam ettim. Üniversitede Türkoloji bölümünü seçtim. Hayalim öğretmen olmaktı ve şimdi Türkçe dersleri vermeye başladım. İnternet üzerinden yaptığım derslerle hayalimi yaşıyorum."

- "Öğrenciler ağlayarak kentten ayrıldılar"

Proje yürütücüsü NEÜ Türk Dili Bölümü Öğretim Görevlisi Doktor Türkan Topcu, projenin çok başarılı geçtiğini aktardı.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde 15 Temmuz konulu kompozisyon yarışmasında dereceye girenlerin Konya gezisiyle ödüllendirildiğini anlatan Topcu, "Buraya gelen öğrenciler öğleye kadar Türkçe eğitimi aldılar. Sonra da tarihi ve turistik yerleri gezdiler. Konuşma Türkçesi zayıf olanlar için çok faydalı oldu. Duygusal bağlar kuruldu, öğrenciler ağlayarak kentten ayrıldı." diye konuştu.

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