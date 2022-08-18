Bakan Kasapoğlu'ndan Meram ve Karatay belediyelerine teşekkür ziyareti

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KONYA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Meram ve Karatay belediye başkanlarını makamlarını ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu, Konya'nın ev sahipliğinde düzenlen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın son gününde Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'u ziyaret etti.

Kavuş, Bakan Kasapoğlu'na, oyunların Konya'da düzenlemesi, devletin ve özelde Gençlik ve Spor Bakanlığının ilçeye ve kente yaptığı yatırımlar ve 180 ülkede izlenen canlı yayın için teşekkür etti.

Bakan Kasapoğlu da "Bu bir başlangıçtı devamını getireceğiz inşallah." dedi.

Daha sonra Karatay Belediyesine geçen Kasapoğlu, burada Belediye Başkanı Hasan Kılca tarafından belediye binası önünde karşılandı.

Kasapoğlu, Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya, "Bu güzel organizasyonun mükemmel geçmesi için belediyelerimiz büyük bir özveri ortaya koydular. Biz de oyunların bitmesine yakın bu zaman diliminde kendilerine teşekkür ziyaretinde bulunuyoruz. Bundan sonra da inşallah iş birliklerimiz, projelerimiz, çabalarımız devam edecek." dedi.

Kılca da ziyareti için Bakan Kasapoğlu'na teşekkür ederek günün anısına Mevlevi sancağı hediye etti.

Ziyarette AK Parti Konya milletvekilleri Selman Özboyacı ile Gülay Samancı da yer aldı.



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