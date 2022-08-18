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Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları sona erdi

AA

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları sona erdi

KONYA (AA) - Konya'da gerçekleşen 5. İslami Dayanışma Oyunları, düzenlenen kapanış töreniyle sona erdi.

Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadı'nda gerçekleşen kapanış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) Başkanı ve Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal ile ülke temsilcileri katıldı.

Kapanış töreni İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Katılımcı ülkelerin bayraklarıyla ve kafilelerin geçişiyle devam eden törende ışık ve havai fişek gösterileri yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, törende yaptığı konuşmada, 54 ülkeden binlerce sporcuyla büyük bir organizasyon düzenlediklerini belirterek, "Beşincisi düzenlenen oyunlar, bundan sonra da yine aynı heyecanla aynı coşkuyla güçlenerek artarak birliğimizi beraberliğimizi güçlendirme noktasında bir vesile olarak ülkelerin kardeşliğini güçlendirme noktasında bir araç olarak yoluna devam edecek. Türkiye'mizde, Mevlana'nın bu hoşgörü ikliminde binlerce kardeşimizi ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduk. Bu mücadelenin asla kaybedeni olmadı. Mücadele dolu müsabakalardan sonra kazanan kardeşlik, birlik, beraberlik oldu. Tüm misafirlerimiz, bu güzide şehirden, Türkiye'den yeni dostluklarla unutulmaz hatıralarla ülkelerine dönüyor. Hamdolsun bu anlamlı buluşmada hem sporcu kardeşlerimizin, hem değerli devlet insanlarının, spor yöneticilerinin verimli görüşmeleri oldu. Bundan sonra İslam ülkelerinin birliği, beraberliği adına da önemli bir temeli ve miladı da burada oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu sözlerine şöyle tamamladı:

"Dünyanın daha adil ve daha yaşanılabilir olması noktasında insanlığın İslam dünyasının güçlü birlikteliğine ihtiyacı var. Bundan sonraki süreçte birliğimizi beraberliğimizi daha güçlü kılma adına hem spor alanındaki hem gençlik alanında iş birliklerimizi daha yukarı noktalara taşıyacağız. 2022 yılının en kapsamlı spor organizasyonunu düzenledik. Bu veda gecesinde, bu güzel tabloda emeği olan herkese şükranlarımızı sunuyorum. Spor turizminde bir marka ülke olma yolunda her zaman destekleri, katkıları güçlü liderliği için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı arz ediyorum."

ISSF Başkanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal ise Türkiye'de çok güzel bir organizasyon düzenlendiğini belirterek, emekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu.

ISSF bayrağının indirilmesi ve şarkıcı Kubat'ın konseriyle tören sona erdi.


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