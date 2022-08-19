Konya'da tütün kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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KONYA (AA) - Konya'da tütün kaçakçılığına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bandrolsüz sigara üretimi ve kaçak tütün satışı yapıldığı belirlenen 1 iş yeri ile 2 imalathaneye eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aramalarda, 114 bin boş makaron, 2 bin 440 paket doldurulmuş sigara, 170 TAPDK bandrolü, 10 bin sigara paketi ambalajı, 78 kilogram kıyılmış tütün ve sigara yapımında kullanılan makineler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldığı belirtildi.

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