Hüyük ilçesinde 114 litre sahte alkol ele geçirildi

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KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde, 114 litre sahte alkolün ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıreli Mahallesi'nde bir kişinin evinde sahte içki imal ederek satışını yaptığı ihbarını aldı.



Harekete geçen ekipler, S.P'nin evinde yaptığı aramalarda, damacanalara doldurulmuş 114 litre sahte alkol, 3,5 litre sahte viski ile alkol yapımında kullanılan ekipmanlar ele geçirdi.



Şüpheli S.P. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



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